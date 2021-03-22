Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе ЦСКА после ухода Гончаренко

Алексей и Василий Березуцкие, а также Александр Ермакович продолжат работу в тренерском штабе ЦСКА, сообщила пресс-служба армейцев 22 марта в Twitter.

«Рубрика «Слухам вопреки»: Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА», — сообщается в публикации.

Рубрика «Слухам вопреки» ? Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в #ЦСКА! ?? pic.twitter.com/C3pGvXNS3m — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. По данным «Чемпионата», вместе с белоруским специалистом должен был уйти и Василий Березуцкий.

Как сообщал «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.