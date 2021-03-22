Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе ЦСКА после ухода Гончаренко
Алексей и Василий Березуцкие, а также Александр Ермакович продолжат работу в тренерском штабе ЦСКА, сообщила пресс-служба армейцев 22 марта в Twitter.
«Рубрика «Слухам вопреки»: Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА», — сообщается в публикации.
Рубрика «Слухам вопреки» ? Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в #ЦСКА! ?? pic.twitter.com/C3pGvXNS3m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021
22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. По данным «Чемпионата», вместе с белоруским специалистом должен был уйти и Василий Березуцкий.
Как сообщал «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю