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Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе ЦСКА после ухода Гончаренко

15:34
Василий Березуцкий. Фото ЦСКА, Twitter
Василий Березуцкий. Фото ЦСКА, Twitter
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Алексей и Василий Березуцкие, а также Александр Ермакович продолжат работу в тренерском штабе ЦСКА, сообщила пресс-служба армейцев 22 марта в Twitter.

«Рубрика «Слухам вопреки»: Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА», — сообщается в публикации.

22 марта официальный сайт армейцев сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. По данным «Чемпионата», вместе с белоруским специалистом должен был уйти и Василий Березуцкий.

Как сообщал «СЭ», новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.

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