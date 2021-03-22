В российской истории дольше Гончаренко с ЦСКА работали только Слуцкий и Газзаев

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после 4 лет и 100 дней работы.

За это время армейцы провели под руководством белорусского специалиста 125 матчей в чемпионате России — третий результат в постсоветской истории. Дольше Гончаренко с командой работали только Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев.

По числу побед (66) Гончаренко также оказался уверенно третьим, а вот по проценту набранных очков (60,80%) он расположился лишь на пятом месте, проиграв не только Слуцкому и Газзаеву, но также Олегу Долматову и недолго работавшему с клубом после отставки Павла Садырина Александру Кузнецову.

(Кирилл Бурдаков)