Карпин рассказал о шутке Ташуева: «Ты в «Спартаке» уже должен быть»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча против «Факела» (1:0) в 24-м туре РПЛ рассказал о шутке тренера воронежцев Сергея Ташуева про его возможную работу в «Спартаке».

«Я узнал первый раз, когда мне Ташуев сказал: «А ты чего здесь делаешь? Ты в «Спартаке» уже должен быть». Посмеялись. Не знаю, какие новости выходят, кто и что говорит», — сказал Карпин на пресс-конференции.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. В последнем матче красно-белые на выезде уступили «Сочи» — 0:1.