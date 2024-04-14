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Сегодня, 21:55

Лещенко — о Лещуке: «Мне его искренне жаль. На него будут вешать всех собак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о неудачной игре вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«Это психология. Бывает с каждым. Ошибки случаются. Мне его немного искренне жаль. На него сейчас будут вешать всех собак. Он морально очень подавлен. Но думаю, что команда поддержит его. Может, он выправится и сыграет следующие матчи хорошо», — сказал Лещенко «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 47 баллов.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
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