Лещенко — о Лещуке: «Мне его искренне жаль. На него будут вешать всех собак»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о неудачной игре вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«Это психология. Бывает с каждым. Ошибки случаются. Мне его немного искренне жаль. На него сейчас будут вешать всех собак. Он морально очень подавлен. Но думаю, что команда поддержит его. Может, он выправится и сыграет следующие матчи хорошо», — сказал Лещенко «СЭ».

На данный момент «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 47 баллов.