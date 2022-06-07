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Караев прокомментировал переход в «Торпедо»

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Новичок «Торпедо» Давид Караев прокомментировал переход в московский клуб.

«Я испытываю самые положительные эмоции! Я стал игроком клуба с большой историей — для меня это большая ответственность перед болельщиками «Торпедо»! Я рад стать частью этой истории. Недели две назад узнал, что есть интерес со стороны клуба. Сразу «загорелся»! Для себя принял решение, что хочу. Более того, рад, что «Торпедо» вышло в РПЛ. Моя первая попытка игры в Премьер-лиге была не очень удачной... Верю, что сейчас реабилитируюсь!», — цитирует Караева официальный сайт «Торпедо».

27-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 39 матчей за «СКА-Хабаровск» во всех турнирах и забил 14 голов.

Источник: https://torpedo.ru/news/43808/
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Ростов

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П
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Краснодар

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