Караев прокомментировал переход в «Торпедо»

Новичок «Торпедо» Давид Караев прокомментировал переход в московский клуб.

«Я испытываю самые положительные эмоции! Я стал игроком клуба с большой историей — для меня это большая ответственность перед болельщиками «Торпедо»! Я рад стать частью этой истории. Недели две назад узнал, что есть интерес со стороны клуба. Сразу «загорелся»! Для себя принял решение, что хочу. Более того, рад, что «Торпедо» вышло в РПЛ. Моя первая попытка игры в Премьер-лиге была не очень удачной... Верю, что сейчас реабилитируюсь!», — цитирует Караева официальный сайт «Торпедо».

27-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 39 матчей за «СКА-Хабаровск» во всех турнирах и забил 14 голов.