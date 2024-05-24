Судья Безбородов не создал «Клуб 300». Ему дадут еще один шанс?

Судья Владислав Безбородов в этом сезоне не сумел достичь отметки в 300 матчей в чемпионате России.

Завтрашняя игра 30-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив» станет для 51-летнего рефери из Санкт-Петербурга 299-й.

Есть вероятность, что он все равно создаст «Клуб 300» своего имени, но уже в сезоне-2024/25. Ему могут дать игру одного из стартовых туров, чтобы установить еще один рекорд и на такой ноте завершить карьеру.

В дальнейшем набрать 300 игр теоретически (с учетом сегодняшних показателей и возраста) могут Сергей Карасев, Сергей Иванов и Кирилл Левников.