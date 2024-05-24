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Судейство

Сегодня, 14:06

Судья Безбородов не создал «Клуб 300». Ему дадут еще один шанс?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судья Владислав Безбородов в этом сезоне не сумел достичь отметки в 300 матчей в чемпионате России.

Завтрашняя игра 30-го тура РПЛ «Балтика» «Локомотив» станет для 51-летнего рефери из Санкт-Петербурга 299-й.

Есть вероятность, что он все равно создаст «Клуб 300» своего имени, но уже в сезоне-2024/25. Ему могут дать игру одного из стартовых туров, чтобы установить еще один рекорд и на такой ноте завершить карьеру.

В дальнейшем набрать 300 игр теоретически (с учетом сегодняшних показателей и возраста) могут Сергей Карасев, Сергей Иванов и Кирилл Левников.

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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