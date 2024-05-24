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Канчельскис считает «Краснодар» фаворитом матча с «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал «Краснодар» фаворитом матча 30-го тура РПЛ против «Динамо», который станет решающим в борьбе за чемпионство.

«Чуть большим фаворитом выглядит «Краснодар», они играют дома на прекрасном стадионе, который будет полностью забит болельщиками. Да и шансы у них есть. «Краснодар» выигрывает, у них 56 очков, «Зенит» дает осечку — и «Краснодар» чемпион. Все возможно.

Сыграть заключительную игру при своих болельщиках — это классно. Половина «Краснодара» придет болеть за команду, и уже самим футболистам будет некрасиво сыграть вничью или даже проиграть. У «Краснодара» большое преимущество во всех компонентах, и это может привести к положительному для «Краснодара» результату", — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла, а «Краснодар» — на три. «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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П
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Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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