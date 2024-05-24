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Пименов: «Матч «Краснодара» и «Динамо» видится мне абсолютно непредсказуемым»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Динамо» станет чемпионом России в случае, если не проиграет «быкам».

«Эта встреча мне видится абсолютно непредсказуемой. «Краснодар» играет дома достаточно мощно, полный стадион болельщиков. Но для «Динамо» этот матч — самый важный за пятьдесят лет. С 1976 года команда не была чемпионом, и сейчас надо просто делать новую российскую историю.
Шансы команд 50 на 50, единственное — «Динамо» устроит ничья, а «Краснодар», даже если одержит победу, должен будет смотреть на результат встречи «Зенит» — «Ростов». На данный момент «Динамо» немного в приоритете, потому что у него больше очков, оно идет на первом месте, ему достаточно не проиграть матч, чтобы стать чемпионом», — приводит Metaratings слова Пименова.

Матч «Краснодар» — «Динамо», как и остальные семь игр заключительного, 30-го тура РПЛ пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск).

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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