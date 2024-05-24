Силкин: «Чемпионство разыграют «Динамо» и «Зенит»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в сезоне-2023/24.

«Сложно что-то сказать о завтрашнем дне, все что угодно может случиться. Наверное, у «Краснодара» уже нет шансов на первое место, команда раздала слишком много очков. Чемпионство разыграют «Динамо» и «Зенит». Больше верю в их победу. Но в футболе бывает всякое», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков в 29 матчах. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном, 30-м туре чемпионата «Динамо» проведет выездную встречу с «Краснодаром», а «Зенит» дома сыграет против «Ростова». Оба матча состоятся 25 мая.