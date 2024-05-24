Каррера — о планах в Москве: «У меня большая программа»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, чем планирует заниматься в Москве.

«У меня уже есть большая программа!» — сказал Каррера «СЭ».

Итальянец станет специальным гостем премии «Герои РПЛ», которая состоится 26 мая. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые в последний раз выиграли золото чемпионата России в сезоне-2016/2017.