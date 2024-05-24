Агент Тюкавина заявил, что форвард сыграет с первых минут против «Краснодара»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии своего клиента.

21-летний нападающий бело-голубых получил травму в матче против «Крыльев Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ.

«Костя вместе с командой, все хорошо. Готовится к игре. Он выйдет с первых минут в матче с «Краснодаром», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче заключительного тура РПЛ. Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.