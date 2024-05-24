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Сегодня, 15:30

«Крылья Советов» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 25 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» встретятся с «Пари НН» в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 25 мая. Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало всех матчей последнего тура — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно смотреть встречу можно в перекличке 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko запланирована мультитрансляция матчей игрового дня.

Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. Нижегородский клуб с 29-ю баллами занимает 14-ю строчку премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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«Факел» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Канчельскис считает «Краснодар» фаворитом матча с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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