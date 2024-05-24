«Факел» 25 мая на своем поле в Воронеже примет «Ахмат» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Факел» — «Ахмат» можно будет на канале «Матч Боец». Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Самые интересные моменты встречи также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния команд Игоря Черевченко и Магомеда Адиева. На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция игр 30-го тура РПЛ.

«Факел» с 29 баллами идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 35 очками располагается на десятой строчке в РПЛ.

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