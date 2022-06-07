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Ребров объяснил, почему «Спартак» отдал Свинова в аренду в «Факел»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Свинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров рассказал, почему клуб отдал вратаря Илью Свинова в аренду в «Факел».

— Свинов пришел из «Факела» и снова туда вернулся. За «Спартак» дебютировать не получилось. В чем вы видите причину?

— Во-первых, все говорят, что Ребров купил, — сказал Ребров на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака». — В первую очередь его купил «Спартак», но понятно, что я выбирал, и не собираюсь от этого отказываться. Мне кажется, в принципе логично. Если бы это не было в «Спартаке», то никто бы внимания на это и не обратил. Если бы травма какая-то, то да, появился бы хоть какой-то шанс. Но сейчас уже «Факел» не в ФНЛ, а в премьер-лиге. Естественно, теперь этот вариант для всех интересен.

— Сезон закончился. Будут ли оставаться, уезжать иностранцы? Какая ситуация в «Спартаке»?

— Там не надо было уговаривать. То есть мы просто собрались и решили остаться.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.

Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Краснодар

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