Агент Роналдо ответил на вопрос о возможном переходе игрока «Ростова» в топ-клуб РПЛ
Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы вингера «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.
«Возможен ли переход в топ-клуб РПЛ? Спросите это у «Ростова». Конечно, в футболе все возможно, но сейчас Роналдо счастлив здесь. Ему все нравится», — цитирует агента «РБ Спорт».
23-летний бразилец перешел в «Ростов» в январе этого года. Он провел за команду 14 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Контракт Роналдо с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|54
|
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|15
|8
|6
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|53
|
4
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|5
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|50
|
5
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|7
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|49
|
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|
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|11
|7
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|
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|5
|14
|33-43
|35
|
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|7
|9
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|30-44
|30
|
12
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|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
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|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4
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