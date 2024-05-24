Черчесов посетил базу и стадион «Пари НН»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов посетил базу и стадион «Пари НН».

Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Я был очень рад показать Станиславу Саламовичу нашу футбольную базу и домашнюю арену — Стадион «Нижний Новгород». По мнению Черчесова наша инфраструктура соответствует высокому уровню мирового футбола. Важно доказать это спортивными результатами», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он покинул летом прошлого года.

После 29 туров «Пари НН» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре нижегородцы на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.