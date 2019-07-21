Канунников считает, что "Крылья Советов" допустили много ошибок в первом тайме

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче второго тура РПЛ, сообщает официальный сайт самарцев.

– Во-первых, я рад, что вернулся на поле. Последний официальный матч провел два с половиной месяца назад, и сегодня физически первые 10 минут было тяжело. Мне нужно набирать кондиции. Знаю, что могу играть лучше. Что касается игры, то в первом тайме мы допустили много ошибок. Со скамейки казалось, что "Арсенал" здорово выглядит. Хорошо, что удалось забить один мяч. Я чувствовал, что после перерыва мы добавим и будем способны изменить ход игры. Но, к сожалению, в начале второго тайма снова пропустили нелепый гол. При 1:3 стало тяжело. В концовке пошла игра с навесами и навалами. Разберем и будем двигаться дальше, – приводит слова Канунникова пресс-служба "Крыльев Советов".

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