Канищев — о новичках «Зенита»: «Я бы не сказал, что Нино чем-то отличается от Ренана или Чистякова»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил действия новичков сине-бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Педро бросается в глаза. Все остальные новички «Зенита» впечатления большого не произвели. Я бы не сказал, что Нино чем-то сильно отличается от Ренана или Чистякова. Пока ничего особенного», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Во время зимнего трансферного окна к сине-бело-голубым присоединились защитник Нино и полузащитники Артур, Педро и Ильзат Ахметов.

Посла 19 туров чемпионата России «Зенит» находится на втором месте, набрав 37 очков.

В следующем матче петербуржцы встретятся с «Уралом». Игра пройдет в Екатеринбурге 9 марта. Начало — в 14.00 (мск).