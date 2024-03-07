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7 марта, 19:40

Канищев — о новичках «Зенита»: «Я бы не сказал, что Нино чем-то отличается от Ренана или Чистякова»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил действия новичков сине-бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Педро бросается в глаза. Все остальные новички «Зенита» впечатления большого не произвели. Я бы не сказал, что Нино чем-то сильно отличается от Ренана или Чистякова. Пока ничего особенного», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Во время зимнего трансферного окна к сине-бело-голубым присоединились защитник Нино и полузащитники Артур, Педро и Ильзат Ахметов.

Посла 19 туров чемпионата России «Зенит» находится на втором месте, набрав 37 очков.

В следующем матче петербуржцы встретятся с «Уралом». Игра пройдет в Екатеринбурге 9 марта. Начало — в 14.00 (мск).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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