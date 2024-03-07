Деменко: «Краснодару» будет тяжело, но надеюсь на его победу в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «быками» и «Ростовом».

«Будет тяжелый матч для «Краснодара», но, надеюсь, команда справится и обыграет «Ростов». В таких матчах неизвестно, в какую сторону развернется игра. Все зависит от того, какая команда забьет первой», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Ростов» примет «Краснодар» 8 марта. Начало — в 18.30 (мск).

После 19 туров чемпионата России черно-зеленые находятся на первом месте, набрав 39 очков. Ростовчане идут десятыми с 24 очками.