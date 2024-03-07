Агент защитника «Ростова» Мелехина: «Виктор готов играть. Он рвется в бой»

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал о форме игрока.

«Конечно, Витя готов играть. Он все сборы отработал от звонка до звонка, чувствует себя прекрасно, находится сейчас в оптимальных кондициях. Все у него в порядке, он рвется в бой, а там уже тренеру решать», — приводит слова Железнякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Мелехин провел 19 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.