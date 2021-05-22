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Как футболист «Спартака» Ларссон узнал пол будущего ребенка. Видео

16:58
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, и его невеста, Бьянка Валлер, узнали пол будущего ребенка.

Футболист в своем Instagram опубликовал видео, на котором пара протыкает черный воздушный шарик с надписью «Мальчик или девочка?». Оттуда высыпались белые лепестки.

«Это мальчик», — написал Ларссон.

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