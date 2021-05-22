Как футболист «Спартака» Ларссон узнал пол будущего ребенка. Видео
16:58
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, и его невеста, Бьянка Валлер, узнали пол будущего ребенка.
Футболист в своем Instagram опубликовал видео, на котором пара протыкает черный воздушный шарик с надписью «Мальчик или девочка?». Оттуда высыпались белые лепестки.
«Это мальчик», — написал Ларссон.
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