Стал известен срок нового контракта Глушакова с «Химками»
16:14
Как стало известно «СЭ», «Химки» предложили полузащитнику Денису Глушакову контракт по схеме «2+1» (на два года с возможностью продления на еще один).
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб планирует продлить соглашение с 34-летним российским футболистом.
В сезоне-2020/21 Глушаков провел 17 матчей за «Химки», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Хавбек выступает за подмосковную команду с октября прошлого года.
Глушаков также играл за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и другие клубы.
(Максим Алланазаров)
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