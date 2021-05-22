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Стал известен срок нового контракта Глушакова с «Химками»

16:14
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Химки» предложили полузащитнику Денису Глушакову контракт по схеме «2+1» (на два года с возможностью продления на еще один).

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб планирует продлить соглашение с 34-летним российским футболистом.

В сезоне-2020/21 Глушаков провел 17 матчей за «Химки», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Хавбек выступает за подмосковную команду с октября прошлого года.

Глушаков также играл за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и другие клубы.

(Максим Алланазаров)

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