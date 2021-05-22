Источник: Мозес подписал со «Спартаком» трехлетний контракт

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес подписал с клубом трехлетний контракт. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

Как отмечается, «Спартак» воспользовался правом выкупа и заплатил «Челси» за 30-летнего нигерийца 5 миллионов евро.

«Сделка сделана. «Спартак» решил воспользоваться правом выкупа (5 миллионов евро) Виктора Мозеса из «Челси». Трехлетний контракт», — написал Скира.

Осенью 2020 года Виктор Мозес был взят в аренду у «Челси». В сезоне-2020/21 30-летний полузащитник провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что именно гол Мозеса, забитый в последнем туре в игре с «Ахматом» (2:2), принес «Спартаку» второе место и право выступать в Лиге чемпионов.