Источник: Мозес подписал со «Спартаком» трехлетний контракт
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес подписал с клубом трехлетний контракт. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.
Как отмечается, «Спартак» воспользовался правом выкупа и заплатил «Челси» за 30-летнего нигерийца 5 миллионов евро.
«Сделка сделана. «Спартак» решил воспользоваться правом выкупа (5 миллионов евро) Виктора Мозеса из «Челси». Трехлетний контракт», — написал Скира.
Осенью 2020 года Виктор Мозес был взят в аренду у «Челси». В сезоне-2020/21 30-летний полузащитник провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что именно гол Мозеса, забитый в последнем туре в игре с «Ахматом» (2:2), принес «Спартаку» второе место и право выступать в Лиге чемпионов.
Done deal! #SpartakMoskva have decided to use the option to buy (€ 5M) for Victor #Moses from #Chelsea. 3-years contract. #transfers #CFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 22, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю