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Кафу заявил, что с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт

Виктория Кравченко
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Бывший капитан сборной Бразилии, легендарный Кафу рассказал, что думает о возможности получить российское гражданство. По словам Кафу, он бы рассмотрел такую возможность.

— Для меня это абсолютно нормально — возможно, у меня у одного такое мнение среди бразильцев, но я в этом ничего плохого не вижу. Вполне нормально делать выбор в пользу другой сборной, ведь каждый спортсмен сам решает, как ему поступать.

Если бы у меня, будучи футболистом, не было возможности играть за команду Бразилии, я бы мог выступать за сборную России, если бы поступило такое предложение.

— Вы были бы заинтересованы сейчас получить российский паспорт?

— Да! Я с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт, если будет такая возможность, — цитирует Кафу «РБ Спорт».

Кафу завершил игровую карьеру в 2009 году, после чего не был замечен в футбольной деятельности. На данный момент ему 53 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafu-ya-s-bol-shim-udovol-stviem-hotel-by-poluchit-rossijskij-pasport/
Кафу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Краснодар

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П
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