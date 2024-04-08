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Сегодня, 15:08

Кафу порассуждал о том, смог ли бы Неймар перейти в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бразильский футболист Кафу предположил, смог ли бы Неймар перейти в «Зенит». На данный момент футболист играет за «Аль-Хиляль».

— Решение в любом случае будет принимать он. Если «Зенит» сделает Неймару предложение, я думаю, футболист его рассмотрит. Но принимать окончательное решение в любом случае он будет сам, — цитирует Кафу «РБ Спорт».

По информации Sky Sports, Неймар зарабатывает в «Аль-Хиляле» 150 миллионов евро за год. Он также рассказал, что в 2025 году станет игроком «Сантоса».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kafu-nejmar-rassmotrel-by-predlozhenie-ot-zenita/
Кафу
ФК Зенит
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
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10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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7.04 14:00
ЦСКА – Факел
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7.04 16:30
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Динамо – Спартак
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