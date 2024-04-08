Кафу порассуждал о том, смог ли бы Неймар перейти в «Зенит»

Бразильский футболист Кафу предположил, смог ли бы Неймар перейти в «Зенит». На данный момент футболист играет за «Аль-Хиляль».

— Решение в любом случае будет принимать он. Если «Зенит» сделает Неймару предложение, я думаю, футболист его рассмотрит. Но принимать окончательное решение в любом случае он будет сам, — цитирует Кафу «РБ Спорт».