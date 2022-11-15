Александр Тарханов: «Слуцкому лучше взять паузу и все переосмыслить»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

Ранее казанский клуб сообщил об этом на своем официальном сайте.

«Это был сложный период для Слуцкого, — говорит Тарханов. — Самый сложный в его карьере. Состав у казанцев очень хороший, но игры нет. Старание, движение есть, но игры нет. Все очень примитивно. В «Рубине» отличный подбор игроков, для достижения результата все есть. Конечно, сейчас Слуцкому лучше взять паузу. Ему нужно все осмыслить», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Также специалист добавил, что не собирался завершать свою карьеру и готов возглавить «Рубин».

Слуцкий работал с «Рубином» с 2019 года. До казанской команды возглавлял ЦСКА и сборную России. С армейцами становился чемпионом России три раза.