Алдонин поделился мнением о взаимоотношении Федотова и легионеров ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о взаимоотношениях главного тренера армейцев Владимира Федотова и легионеров клуба.

— Не свидетельствуют ли стычки с легионерами о нервозности Федотова в ЦСКА?

— Чтобы об этом говорить, нужно находиться внутри команды. Можно что угодно предполагать и прогнозировать, но думаю, что главный тренер опытен и должен контролировать ситуацию, связанную с легионерами. Но да, в конце первой части чемпионата иностранные игроки армейцев скисли и играют немного блекло.

— Можно ли быть довольным набором игроков, который достался Федотову в ЦСКА?

— Доволен или нет, нужно играть теми футболистами, которые у тебя есть, и выжимать из них максимум. Вы видели, на что способен Карраскаль, когда он в форме? То же самое касается и Медины. Они профессионалы и приезжают сюда не просто зарабатывать, а добывать медали, желательно наивысшей ценности.

Ранее в интервью «СЭ» главный тренер ЦСКА рассказал, почему раскритиковал Карраскаля после игры 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

После 17 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками идет на 5-й строчке в турнирной таблице.