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Грушевский после победы на «Локо»: «Возвращение Березуцкого на тренерский пост — топ трансфер»

Грушевский отреагировал на победу армейцев против «Локомотива»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Если говорить о новичках ЦСКА, видно, что у них высокий уровень мастерства. Сегодняшний матч особенный — он был трудовым и упорным. Феерии комбинационной в исполнении ЦСКА я не заметил, но команда второй матч подряд выигрывает на последних минутах. Это очень хороший показатель. Мне после матча армейцев против «Нижнего Новгорода» задали вопрос — чемпионский ли характер у ЦСКА. Я ответил, что такой характер может быть только у действующего чемпиона. Все остальные команды должны просто проявлять свой характер.

Сочетание исполнительского мастерства выросло с четырьмя новобранцами, появился сумасшедший драйв, энергетика на тренерской скамейке. Возвращение Березуцкого на тренерский пост — топ трансфер. Можно сказать, что выиграли с элементом везения, на характере. Болельщики «Локомотива» имеют полное право говорить о том, что это ничейный матч, но ЦСКА заслужил победу! Идем от матча к матчу. ЦСКА демонстрирует свой характер, но хочется, чтобы он сочетался и с хорошей игрой. Сегодня мне немного не хватило хороших атак, качественных комбинаций. Но мы просто уже балованные. Будем верить в дальнейшие победы и в улучшение качества игры ЦСКА", — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Алексей Березуцкого сыграет дома с «Рубином» (20 марта).
«Локомотив» занимает шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Локомотив – ЦСКА
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13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
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Химки – Сочи
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