Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Если говорить о новичках ЦСКА, видно, что у них высокий уровень мастерства. Сегодняшний матч особенный — он был трудовым и упорным. Феерии комбинационной в исполнении ЦСКА я не заметил, но команда второй матч подряд выигрывает на последних минутах. Это очень хороший показатель. Мне после матча армейцев против «Нижнего Новгорода» задали вопрос — чемпионский ли характер у ЦСКА. Я ответил, что такой характер может быть только у действующего чемпиона. Все остальные команды должны просто проявлять свой характер.

Сочетание исполнительского мастерства выросло с четырьмя новобранцами, появился сумасшедший драйв, энергетика на тренерской скамейке. Возвращение Березуцкого на тренерский пост — топ трансфер. Можно сказать, что выиграли с элементом везения, на характере. Болельщики «Локомотива» имеют полное право говорить о том, что это ничейный матч, но ЦСКА заслужил победу! Идем от матча к матчу. ЦСКА демонстрирует свой характер, но хочется, чтобы он сочетался и с хорошей игрой. Сегодня мне немного не хватило хороших атак, качественных комбинаций. Но мы просто уже балованные. Будем верить в дальнейшие победы и в улучшение качества игры ЦСКА", — сказал Грушевский «СЭ».

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Алексей Березуцкого сыграет дома с «Рубином» (20 марта).

«Локомотив» занимает шестую строчку и в следующем туре встретится в гостях с «Ахматом» (19 марта).