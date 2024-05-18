Черчесов одним словом описал результаты «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил результаты «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

В субботу, 18 мая, столичная команда на своем поле одержала победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура.

«Как «Динамо»? Отлично!» — сказал Черчесов.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».