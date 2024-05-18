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Судейство

Сегодня, 18:20

«Локомотив» — «Факел»: Мешков не наказал железнодорожников пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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На 57-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» судья Виталий Мешков не квалифицировал как фол действия Евгения Морозова и не наказал его 11-метровым ударом.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

В том эпизоде в штрафной площади хозяев поля их защитник прыгнул на Романа Акбашева, попал ему коленом в корпус и завалил его на газон, не сыграв в мяч.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

У арбитра были основания назначить пенальти, но он продолжил игру.

ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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 15
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Локомотив

 15
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 9
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Зенит

 7
И К Ж
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