«Локомотив» — «Факел»: Мешков не наказал железнодорожников пенальти

На 57-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» судья Виталий Мешков не квалифицировал как фол действия Евгения Морозова и не наказал его 11-метровым ударом.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

В том эпизоде в штрафной площади хозяев поля их защитник прыгнул на Романа Акбашева, попал ему коленом в корпус и завалил его на газон, не сыграв в мяч.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

У арбитра были основания назначить пенальти, но он продолжил игру.