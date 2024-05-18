Алаев про обещанную премию «Крыльям Советов» за победу над «Динамо»: «Первый раз слышу»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на информацию про обещанную премию игрокам «Крыльев Советов» за победу над «Динамо» в 29-м туре чемпионата России.

Ранее сообщалось, что самарской команде обещали денежную награду в размере 20 миллионов рублей, если самаровцы обыграют бело-голубых в Москве.

— Первый раз слышу. Об этом сообщил Карпов? Понятно (смеется). Иван всегда знает больше всех. Даже не могу прокомментировать.

18 мая «Крылья Советов» уступили «Динамо» со счетом 1:4. Игра прошла в Москве на «ВТБ Арене».