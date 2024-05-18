Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:07

Алаев: «Очень хотелось бы, чтобы «Краснодар» и «Зенит» остались в чемпионской гонке РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне чемпионата России.

В субботу, 18 мая, «Динамо» одержало домашнюю победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ.

— Вы удивлены результатами?

— Я говорил, что интрига жива. Повторю то, что я говорил, когда приходил. Помните, когда «Торпедо» выходило в РПЛ, все решилось на 93 минуте? Пусть победит сильнейший. Очень хотелось бы, чтобы и «Краснодар» остался в гонке, и «Зенит».

— Вы начали руководить лигой и сразу такая борьба.

— Совпадение (улыбается).

— Чемпионство «Динамо» пройдет на пользу российскому футболу?

— Пока я бы не хотел выделять кого-то одного. Победа любой команды из тройки имеет определенные плюсы. Сколько лет не было чемпионства у «Динамо»? У них большая история, большая армия поклонников, большой клуб. Разве «Краснодар» не заслужил чемпионство? Заслужил! «Зенит» — гегемон, который в принципе побеждает последние годы. Поэтому пусть победит сильнейший. И никто не вмешивается в их борьбу, — сказал Алаев.

Гол Фабиана Бульбуэны в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Динамо» может стать чемпионом завтра. Что нужно «Зениту» и «Краснодару», чтобы помешать москвичам

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Алаев
0
Читайте также
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
В Санкт-Петербурге в доме упал лифт с ребенком
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Карта спецоперации на Украине 18 мая
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
«Сочи» — «Краснодар»: Кривцов забил на 5-й минуте
«Сочи» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча
Дубль Генерала, Медведева и Фомин на трибуне, кульбит Нгамале: «Динамо» — в шаге от чемпионства
РПЛ: «Сочи» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи 29-го тура
«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Агент Тюкавина сообщил о травме нападающего, полученной в матче с «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Сочи» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи 29-го тура

«Сочи» — «Краснодар»: Кривцов забил на 5-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости