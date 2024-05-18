В «Крыльях Советов» опровергли информацию о премии за победу над «Динамо»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал «СЭ» информацию о премии в размере 20 миллионов рублей за победу над «Динамо» в матче 29-го тура РПЛ (1:4).

«Первый раз об этом слышу», — сказал Корниленко «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Крылья Советов» располагаются на 8-й строчке (40).

25 мая столичный клуб проведет выездную встречу с «Краснодаром», а самарцы в тот же день дома сыграют против «Пари НН».