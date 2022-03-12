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Сегодня, 21:54

Изидор: «В России чувствую себя комфортно. Можно сказать, как рыба в воде»

Нападающий «Локомотива» Изидор не собирается покидать команду
Мария Куцубеева
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2).

— Конечно, мы разочарованы результатом. Игра была очень интенсивной, было много единоборств. Надеюсь, мы извлечём уроки из этого поражения, чтобы продолжать дальше.

— Адаптация у вас проходит неплохо, судя по вашим голам?

— Проблем практически не было с адаптацией. Если вспомнить сборы, то у меня много было голевых моментов, но я не мог забивать так много, как хотелось бы. Не было сомнений, что я выйду на дорогу забивания голов. Даже на сборах я знал, что на официальных матчах я начну забивать голы.

— Можно сказать, что в России вам комфортно и вы останетесь?

— Да, я чувствую себя комфортно. Можно сказать, как рыба в воде. Меня поддерживает моя семья, чувствую себя хорошо.

— Кто готовил вас к этой игре из трех тренеров, которые сейчас работают с командой?

— Для нас есть три тренера. Каждый вносит свою лепту, мы слушаем каждого тренера, они вносят свои детали. У нас из этого создается полная картина к матчу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
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12.03 19:00
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 - : -
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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П
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