Изидор: «В России чувствую себя комфортно. Можно сказать, как рыба в воде»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:2).

— Конечно, мы разочарованы результатом. Игра была очень интенсивной, было много единоборств. Надеюсь, мы извлечём уроки из этого поражения, чтобы продолжать дальше.

— Адаптация у вас проходит неплохо, судя по вашим голам?

— Проблем практически не было с адаптацией. Если вспомнить сборы, то у меня много было голевых моментов, но я не мог забивать так много, как хотелось бы. Не было сомнений, что я выйду на дорогу забивания голов. Даже на сборах я знал, что на официальных матчах я начну забивать голы.

— Можно сказать, что в России вам комфортно и вы останетесь?

— Да, я чувствую себя комфортно. Можно сказать, как рыба в воде. Меня поддерживает моя семья, чувствую себя хорошо.

— Кто готовил вас к этой игре из трех тренеров, которые сейчас работают с командой?

— Для нас есть три тренера. Каждый вносит свою лепту, мы слушаем каждого тренера, они вносят свои детали. У нас из этого создается полная картина к матчу.