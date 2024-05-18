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Сегодня, 19:00

«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» примет «Зенит» в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Грозненский клуб набрал 35 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. Команда Сергея Семака с 51-м баллом идет на второй строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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РПЛ: «Сочи» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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