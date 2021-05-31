Источник: «Сочи» выкупил Терехова у «Оренбурга»

«Сочи» выкупил защитника Сергея Терехова у «Оренбурга», сообщает 31 мая «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 30-летний футболист выступал за сочинскую команду на правах аренды. Его соглашение с «Оренбургом» действовало до 31 декабря 2021 года. На какой срок подписан новый контракт футболиста и за какую сумму «Сочи» выкупил его у «Оренбурга» пока неизвестно.

«Терехов останется в «Сочи». Это покупка. Остальное — конфиденциальная информация», — сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

В прошедшем сезоне Терехов сыграл за «Сочи» в 31 матче, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса.