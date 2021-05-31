Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Сочи» выкупил Терехова у «Оренбурга»

16:22
Теги:

«Сочи» выкупил защитника Сергея Терехова у «Оренбурга», сообщает 31 мая «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 30-летний футболист выступал за сочинскую команду на правах аренды. Его соглашение с «Оренбургом» действовало до 31 декабря 2021 года. На какой срок подписан новый контракт футболиста и за какую сумму «Сочи» выкупил его у «Оренбурга» пока неизвестно.

«Терехов останется в «Сочи». Это покупка. Остальное — конфиденциальная информация», — сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

В прошедшем сезоне Терехов сыграл за «Сочи» в 31 матче, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-vy-kupil-sergeya-terehova-u-orenburga/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Американский генерал: русские "изматывают" наших пилотов в Арктике
В МИД России анонсировали «некомфортные» для Вашингтона сигналы
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук перестали скрывать роман

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы