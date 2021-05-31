В «Оренбурге» подтвердили, что «Сочи» выкупили Терехова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил информацию о том, что «Сочи» выкупил Сергея Терехова у оренбургского клуба. Ранее об этом писало издание «Рейтинг Букмекеров».

«Да, «Сочи» действительно выкупил Терехова у «Оренбурга»», — сказал Андреев «СЭ».

В сезоне 2020/2021 Терехов выступал за «Сочи» на правах аренды. Соглашение с «Оренбургом» действовало до 31 декабря 2021 года.

(Екатерина Звенигородская)