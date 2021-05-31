В «Оренбурге» подтвердили, что «Сочи» выкупили Терехова
16:18
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил информацию о том, что «Сочи» выкупил Сергея Терехова у оренбургского клуба. Ранее об этом писало издание «Рейтинг Букмекеров».
«Да, «Сочи» действительно выкупил Терехова у «Оренбурга»», — сказал Андреев «СЭ».
В сезоне 2020/2021 Терехов выступал за «Сочи» на правах аренды. Соглашение с «Оренбургом» действовало до 31 декабря 2021 года.
(Екатерина Звенигородская)
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю