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Источник: директор по безопасности РПЛ ушел в отпуск с последующим увольнением

13:57
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Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением, утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, Мейтина настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Во время матча Мейтин находился на стадионе, однако сразу после финального свистка уехал со стадиона, как ни в чем не бывало.

«Глава РПЛ Ашот Хачатурянц был крайне недоволен действиями Мейтина (да и в принципе его работой по всей этой ситуации)», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Матч 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» прошел 28 ноября и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Во время матча болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства. После игры активная часть фанатов оставалась на трибунах больше часа. Затем болельщиков отправили на досмотр, после чего — в автозаки. Правоохранительные органы задержали более 400 человек. По итогам задержаний был составлен 51 протокол.

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Иван Шитик все материалы автора

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