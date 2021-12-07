Скончалась легендарный повар «Спартака». Она проработала в клубе 40 лет

Вчера ушла из жизни Анна Павловна Чуркина, которая более 40 лет (с 1962 по 2003 год) работала поваром в «Спартаке», информирует сайт клуба.

«Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие поколения красно-белых.

Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны", — говорится в заявлении на сайте.