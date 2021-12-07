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Скончалась легендарный повар «Спартака». Она проработала в клубе 40 лет

12:57
Анна Чуркина (в центре). Фото ФК «Спартак»
Анна Чуркина (в центре). Фото ФК «Спартак»
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Вчера ушла из жизни Анна Павловна Чуркина, которая более 40 лет (с 1962 по 2003 год) работала поваром в «Спартаке», информирует сайт клуба.

«Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие поколения красно-белых.

Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны", — говорится в заявлении на сайте.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-07-ne_stalo_anny_pavlovny_churkinoy__legendarnogo_povara_tarasovki/

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Иван Шитик все материалы автора

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