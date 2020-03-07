Источник: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

16-летнюю дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксению подозревают в наркоторговле, информирует «Мэш на Мойке». Она попалась на продаже нескольких таблеток экстази.

Знакомый 16-летней Ксении пришел с мечеными тысячными купюрами и получил за них 4 таблетки экстази. СК возбудил дело про 228 статье, 3 части (наркоторговля с отягчающими). Карается сроком до 15 лет. Сейчас ее держат в больнице под наблюдением. Назначена подписка о невыезде.

Как пишет «Мэш на Мойке», отец на тот момент был в Америке, и, возможно, он еще даже не в курсе о произошедшем.

Ксения Малафеева живет отдельно от отца и мачехи. Ее мать Марина Малафеева погибла в 2011 году. Последние девять лет воспитанием девочки занималась бабушка.

Девушка занимается музыкой под псевдонимом Died Baby. Недавно она выпустила трек «Я хочу, наверно, пакетик наркоты».