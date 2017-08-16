02:59 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Есть уверенность в положительном результате в матче со "Спартаком"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус рассчитывает на положительный результат в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака"​. Также он призвал болельщиков поддержать команду в выездной встрече.

- Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе "Спартака", - отметил Геркус в эфире "Все на матч". - Билеты еще есть в продаже. Я уверен, что мы выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате.

Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jean4

Это он так уверен стал после того, как увидел игру Спартака в крайних матчах? =)

09:49

ziggy1976

Илюш, надо было, конечно, уточнить, что "положительный" - это в смысле 0:1...а то мне кажется многие не поняли и будут завышенные ожидания...

08:47

да, мой учитель

кем побеждать то?

08:20

fedland

Именно с локо, Спартак и прорвет наконец-то. Треху отгрузим как по заказу. А илюша будет своим детям рассказывать сказки про то как он верил в положительный итог...

08:08

defender_8

На чём базируется уверенность? На патриотическом порыве? В футболе это не работает. Спартак зол, Карерра лют, Федун в гневе. У вас-то нет своего самогона.

07:49

баламошка

Ты перед Суперкубком пророчил победу Локомотива! Я в шоке от таких начальников.

04:14