Илья Геркус: "Есть уверенность в положительном результате в матче со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассчитывает на положительный результат в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". Также он призвал болельщиков поддержать команду в выездной встрече.
- Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе "Спартака", - отметил Геркус в эфире "Все на матч". - Билеты еще есть в продаже. Я уверен, что мы выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате.
Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Jean4
Это он так уверен стал после того, как увидел игру Спартака в крайних матчах? =)
09:49
ziggy1976
Илюш, надо было, конечно, уточнить, что "положительный" - это в смысле 0:1...а то мне кажется многие не поняли и будут завышенные ожидания...
08:47
да, мой учитель
кем побеждать то?
08:20
fedland
Именно с локо, Спартак и прорвет наконец-то. Треху отгрузим как по заказу. А илюша будет своим детям рассказывать сказки про то как он верил в положительный итог...
08:08
defender_8
На чём базируется уверенность? На патриотическом порыве? В футболе это не работает. Спартак зол, Карерра лют, Федун в гневе. У вас-то нет своего самогона.
07:49
баламошка
Ты перед Суперкубком пророчил победу Локомотива! Я в шоке от таких начальников.
04:14