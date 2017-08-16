Илья Геркус: "Есть уверенность в положительном результате в матче со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассчитывает на положительный результат в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака"​. Также он призвал болельщиков поддержать команду в выездной встрече.

- Приглашаем наших болельщиков присоединиться к сектору активной поддержки, который будет на стадионе "Спартака", - отметил Геркус в эфире "Все на матч". - Билеты еще есть в продаже. Я уверен, что мы выступим очень достойно. Есть уверенность в положительном результате.

Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.