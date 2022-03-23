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Захаряна в последний момент исключили из списка лучших молодых футболистов мира

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото ФК «Динамо»

Сайт Goal.com изначально включил российского игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна в топ-50 лучших молодых футболистов мира. В последний момент издание приняло решение исключить 18-летнего полузащитика из списка. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Еще неделю назад наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам. Мы его опубликуем завтра и расшарим вам в скором времени. Неделю назад представитель сайта и премии уверял меня, что, образно говоря, футбол вне политики и что Захарян будет в списке. У меня есть переписка. Нас не уведомили об исключении З. И честно говоря, это самое странное, что может быть», — сообщили в пресс-службе клуба.

Захарян занимал 11-е место в рейтинге, сейчас вместо его фамилии указано «No player».

Захарян с 2020 года выступает за основной состав «Динамо». За это время он провел 30 матчей, в которых отличился 7 раз.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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