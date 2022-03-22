Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о введении потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат — понятие растяжимое. Можно использовать несколько вариантов с потолком зарплат, — сказал Малафеев «СЭ». — В свое время в MLS было было несколько зарплат достаточно высоких, около трех, а у остальных — не более, чем определенная сумма. Другой вариант — разбить все на три составляющие. Можно взять среднюю, проанализировать, сколько игроков в команде: допустим, топ-игроков должно быть 5 человек — зарплата до определенной суммы, еще пять игроков — чуть пониже зарплаты среднего уровня, и пять футболистов — молодые игроки, которые только-только вышли из академии. Второй вариант — ограничения по зарплате не более определенной суммы».

Также Малафеев отметил, что у молодых игроков должна оставаться мотивация играть в футбол и зарабатывать деньги.

«В моем понимании, в любом случае должны быть договорные отношения. То есть взять это сейчас и применить потолок зарплат — неразумно. Есть действующие контракты, которые должны исполняться. Соответственно, уже после этого могут быть введены какие-то меры, которые должны носить мотивационный характер и иметь определенный здравый смысл.

Финансы — это мотивация. Родители отправляют своих детей в футбол с пониманием, что не просто ребенку это нравится, а с мыслью, что играя на хорошем уровне определенное количество времени, можно жить по-другому, с большими возможностями. Должна оставаться мотивация, потому что люди должны к чему-то стремиться. Это не просто лотерейный билет, а ситуация, перед которой ты много работаешь, и после которой ты можешь обеспечить свою жизнь и жизнь своих детей, выстраивать целое поколение, которое будет потом только улучшать благосостояние», — добавил Малафеев «СЭ».

Ранее, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится 23 марта.