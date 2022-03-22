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22 марта, 23:35

Малафеев: «Просто взять сейчас и применить потолок зарплат — неразумно»

Малафеев высказался о введении потолка зарплат в РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о введении потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат — понятие растяжимое. Можно использовать несколько вариантов с потолком зарплат, — сказал Малафеев «СЭ». — В свое время в MLS было было несколько зарплат достаточно высоких, около трех, а у остальных — не более, чем определенная сумма. Другой вариант — разбить все на три составляющие. Можно взять среднюю, проанализировать, сколько игроков в команде: допустим, топ-игроков должно быть 5 человек — зарплата до определенной суммы, еще пять игроков — чуть пониже зарплаты среднего уровня, и пять футболистов — молодые игроки, которые только-только вышли из академии. Второй вариант — ограничения по зарплате не более определенной суммы».

Также Малафеев отметил, что у молодых игроков должна оставаться мотивация играть в футбол и зарабатывать деньги.

«В моем понимании, в любом случае должны быть договорные отношения. То есть взять это сейчас и применить потолок зарплат — неразумно. Есть действующие контракты, которые должны исполняться. Соответственно, уже после этого могут быть введены какие-то меры, которые должны носить мотивационный характер и иметь определенный здравый смысл.

Финансы — это мотивация. Родители отправляют своих детей в футбол с пониманием, что не просто ребенку это нравится, а с мыслью, что играя на хорошем уровне определенное количество времени, можно жить по-другому, с большими возможностями. Должна оставаться мотивация, потому что люди должны к чему-то стремиться. Это не просто лотерейный билет, а ситуация, перед которой ты много работаешь, и после которой ты можешь обеспечить свою жизнь и жизнь своих детей, выстраивать целое поколение, которое будет потом только улучшать благосостояние», — добавил Малафеев «СЭ».

Ранее, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится 23 марта.

Вячеслав Малафеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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