Игорь Черевченко: «До и после удаления преимущество было у нашей команды»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:0).
— До и после удаления преимущество было у нашей команды. Счет отражает исход игры. Удовлетворен, что сыграли на ноль. Не забили со многих моментов. Соперник наказывает в таких ситуациях иногда, — заявил Черевченко.
Также тренер объяснил, почему сделал только одну замену по ходу встречи.
— Соколов скорости добавил, растет для российского футбола. Одной замены хватило, — добавил тренер.
(Мария Кацубеева)
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