Баринов: «Локомотиву» нужно прибавлять, если они хотят добиться успеха в матче с «Лацио»
Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после ничейной игры с «Химками» (0:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.
«Игра была очень интересная, счет 0:0 не по игре. Обоим командам не везло в каких-то моментах. Красная карточка Гильерме была на сто процентов. Так играть нельзя, очень грубое действие. Мне понравилось, как вышел на замену молодой Худяков. Надеюсь, он будет и дальше развиваться, перспектива роста есть. Второй матч подряд «Локомотив» играет 0:0? В Екатеринбурге играли действительно плохо, сегодня мне понравилось, как выглядела команда. «Локо» нужно прибавлять, если они хотят добиться успеха в матче с «Лацио», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками. «Химки» поднялись на 14-ю строчку, на счету команды 7 очков в 9 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю