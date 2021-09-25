Баринов: «Локомотиву» нужно прибавлять, если они хотят добиться успеха в матче с «Лацио»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после ничейной игры с «Химками» (0:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игра была очень интересная, счет 0:0 не по игре. Обоим командам не везло в каких-то моментах. Красная карточка Гильерме была на сто процентов. Так играть нельзя, очень грубое действие. Мне понравилось, как вышел на замену молодой Худяков. Надеюсь, он будет и дальше развиваться, перспектива роста есть. Второй матч подряд «Локомотив» играет 0:0? В Екатеринбурге играли действительно плохо, сегодня мне понравилось, как выглядела команда. «Локо» нужно прибавлять, если они хотят добиться успеха в матче с «Лацио», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками. «Химки» поднялись на 14-ю строчку, на счету команды 7 очков в 9 играх.