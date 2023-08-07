Игнатов оценил голевую серию Бонгонды за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал «СЭ» результативную серию нападающего Тео Бонгонды.

«То, что он показывает на тренировках, он показывает в игре. Тео правильно двигается, мы помогаем ему адаптироваться. Повторюсь, это большая выгода, что он помогает команде добывать очки, забивая в каждом матче», — сказал Игнатов «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно из «Кадиса». 27-летний конголезец забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 3 матчах за красно-белых, отличившись результативным действием в каждой из игр.