Игнатьев считает, что у «Спартака» достаточно времени, чтобы вернуться на второе место в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о борьбе за медали в РПЛ.

«Времени, конечно, достаточно. И «Ростов», и ЦСКА, и «Спартак», и «Динамо» — главные действующие лица в борьбе за место под солнцем», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Зенит» после 22 туров набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Ростов» на два очка. Третье место с 42 баллами занимает «Спартак», на одно очко отстает ЦСКА.