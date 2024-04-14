Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию об отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я вообще не очень понимаю, что дают такие отставки. В Англии «Манчестер Юнайтед» проигрывает, но все ждут конца сезона, чтобы определиться с будущим тен Хага. Кто виноват — будет ясно в конце сезона. Чаще всего виноват не только главный тренер, но и спортивный директор, помощники. Толку от того, что в середине сезона придет человек, который не погружен во внутреннюю кухню? Команда — это тонкий организм. И еще. Тот, кто привел Абаскаля, должен уйти вместе с ним. Если тренер, которого ты привел, не справился с задачами, то ты проявил непрофессионализм. Так что неси такую же ответственность», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.