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Игнатьев: «Не нравится, как «Локомотив» действует в обороне»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что игроки «Локомотива» не всегда выполняют свои прямые функции в защите.

В 25-м туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» в Казани (1:1).

«Мне не нравится, как игроки «Локомотива действуют в обороне. У нас сегодня, такое впечатление, забывают, что защитник — это прежде всего защитник. Они должны уметь мяч отбирать, страховать друг друга, бороться с форвардами. А дальше уже, пожалуйста, атакуйте, обыгрывайте, но это сверх требований, так сказать, произвольная программа. Почему-то нам больше нравится, как защитник действует в атаке, чем в обороне. Ну, как защитники «Локомотива» дали вчера Даку обыграть их на фланге? Один атакует, другой не страхует. Человек бежит с центра поля. Ну, по крайней мере, нужно проявить функции защитника: сделать фол, оторвать ему голову, получить желтую карточку. Что-то нужно сделать! Но не допустить до такой ситуации, что Даку до чужих ворот спокойно добежал и гол сделал», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

На данный момент «Локомотив» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
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