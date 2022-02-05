Хуниор Алонсо вернулся в расположение «Краснодара» из сборной Парагвая

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернулся в расположение «Краснодара», сообщает Twitter клуба.

28-летний футболист выступал в составе сборной Парагвая в матчах отборочного раунда ЧМ-2022. Теперь игрок находится в Марбелье, где краснодарцы готовятся к весенней части сезона.

Защитник перешел в «Краснодара» 12 января 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 22 матча за «Атлетику Минейру» и забил один мяч.